Dit is de grote liefde van BZV-Harrold

Harrold heeft zijn nieuwe liefde leren kennen in een feesttent op een truckfestival en vroeg haar vervolgens op date. Een paar afspraakjes later, bestond er voor hem geen twijfel meer: met Rachelle wil hij verder. Op de facebookpagina van Harrold is inmiddels te zien dat twee sinds 18 augustus een relatie hebben.

De twee worden overladen met felicitaties. „Lijkt me een heel warm stukje boter!”, reageert iemand. „Zo blijkt toch het ene pakje boter zeker niet op het andere pakje te lijken. En ofschoon dit niet bepaald een Zeeuws meisje is en met dit prachtige figuur ook niet met het volle pond te vergelijken is, zie ik haar liever als roomboter: een eerlijk product en bijzonder zacht van smaak”, reageert Harrold humoristisch.

Ⓒ KRO NCRV / Linelle Deunk / Facebook

Rachelle woont in Deurne, slechts een half uur rijden vanaf Harrold, die in Kelkdonk woont.