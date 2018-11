Nederlandse acteur heeft rol in Elton John-film

Croes heeft een ’wezenlijke rol’ in minimaal drie scènes, laat zijn Britse agent weten, al mag zij niet uitweiden over het personage dat de Nederlander speelt. De acteur heeft net drie weken opnames achter de rug.

Rocketman wordt gemaakt door Dexter Fletcher, de regisseur die dit najaar de uiterst succesvolle Queen-film Bohemian Rhapsody afleverde. De producent is Matthew Vaughn, de man achter de Kingsman-successen, de sprookjesfilm Stardust en de X-Men-film First Class.

Taron Egerton

De hoofdrol van Elton John wordt gespeeld door de Britse acteur Taron Egerton. Andere grote rollen worden gespeeld door Jamie Bell en Bryce Dallas Howard. De opnames gingen in augustus van start; de film moet in mei 2019 in de bioscopen te zien zijn.

Croes groeide op in Italië en België. Daarna verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij zijn master informatierecht voltooide aan de UvA. Toen besloot Croes zijn leven om te gooien en in Londen een acteercarrière op te gaan bouwen. De acteur speelde afgelopen zomer in de National Geographic-serie Locked up abroad.