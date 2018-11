Franks GALGENMAAL met de drie vrouwen van zijn leven

1 / 2 1 / 2 Aan de vooravond van de uitspraak ging Frank Masmeijer – voorlopig voor de laatste keer – uit eten met Sandra, zijn dochters Michelle (l.) en Charlotte, en zijn schoonouders. Ⓒ Archieffoto Privé

Een voorlopig laatste dinertje met de drie vrouwen van zijn leven... FRANK MASMEIJER eet nu voorlopig alléén in zijn cel, maar de avond voordat de Nederlandse rechter dinsdag besloot de oud-presentator over te leveren aan België, nam hij het er nog even van.