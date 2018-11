Huisbandje weigert op te treden met Christina Aguilera

Het zal je maar gebeuren. Je staat lekker in een kroeg op te treden met je band en er komt ineens een dame op je aflopen met het verzoek mee te doen. Daar zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten. Na een vriendelijk gesprek druipt de dame in kwestie weer af en je speelt vrolijk verder. Niets aan de hand toch?

En dan kom je er achter dat het niet zomaar een dame was, maar niemand minder dan Christina Aguilera. „Mijn vrouw was afgelopen nacht in een bar in New Orleans en daar bleek Christina ook te zijn. Ze vroeg de huisband of ze een liedje mee mocht zingen, maar dat werd geweigerd”, staat te lezen bij een video van het voorval.

"Ze stelde zichzelf niet voor"

Fans van Christina reageren boos en begrijpen er niets van. Nu blijkt echter dat de band geen idee had dat het om haar ging. „Het spijt me Christina, ik had je gewoon niet herkend”, reageert de zanger in gesprek met WGNO. „Ze had een petje op en stelde zichzelf niet voor.” De man, die zelf een fan is van de zangeres, heeft nu natuurlijk spijt dat hij zo’n kans liet schieten. „Kom terug, Christina”, klinkt zijn pleidooi. „Dan mag je zoveel met ons zingen als je wil.”

De zangeres heeft vooralsnog niet gereageerd op zijn verzoek, maar vertelde er wel over tijdens haar optreden de volgende dag. „Gisteren was ik een bar en daar was een live band. Dus ik vroeg of ik mee mocht doen. Maar ik kreeg de microfoon niet. Hij was wat ouder en hij vroeg: ’wil je soms gaan dansen voor me?’ Dus ik zei dat ik alleen maar met hen wilde zingen. Dat wilde hij niet. Oke, dan niet, dan bewaar ik het wel voor een andere keer.”