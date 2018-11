Rob Kardashian wil verlaging alimentatie

Rob zegt dit bedrag niet meer te kunnen missen en vraagt dan ook behalve om een verlaging, ook om financiële hulp. Gezien Chyna tegenwoordig miljonair is, is Rob van mening dat hij geld van haar zou moeten krijgen in plaats van andersom. Dat blijkt uit documenten die The Blast in handen heeft.

Dream

Rob vertelt tevens dat hij niet meer mee heeft gedaan de realityshow van de Kardashians, omdat hij op zijn privacy gesteld is en probeert te herstellen van de ’emotionele klap’ die hij te verduren had, sinds zijn ex een contactverbod tegen hem heeft aangevraagd. Hij zou zich bovendien alleen met zijn dochtertje bezig willen houden.

„Hij moet wat beter op zijn voeding letten, maar is wel weer stukken actiever”, vertelt een bron. „Iedereen hoopt dat hij verandert. Het gaat beter met hem en hij gaat meer om met zijn familie. Dat is goed voor hem. Hij probeert zijn focus op Dream te houden en wil een goede vader zijn. Dream is een ontzettend lief meisje, ze houdt echt van Rob.”