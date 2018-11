Jean Paul Gaultier doet bont in de ban

Hoewel steeds meer mensen klaar zijn met al het dierenleed in de wereld, is het opmerkelijk dat ook Jean Paul Gaultier nu heeft besloten bont in de ban te doen. Al sinds de start van zijn carrière werkt de designer met dierenhuiden, maar hij kan het niet langer over zijn hart verkrijgen.

Onder meer Gucci, Versace, Galliano, Armani, Ralph Lauren, Michael Kors, Vivienne Westwood, Fendi, Balenciaga, Louis Vuitton, Marc Jacobs en Stella McCartney gebruiken ook geen bont meer in hun collecties. Het Amerikaanse label Coach stopt stapsgewijs met het gebruik van de dierenhuid.

Een woordvoerder van PETA laat aan Bang Showbiz weten dat deze ban op bont een goed signaal van een nieuwe tijd. „De meeste mensen willen gewoon niets meer dragen dat van dieren komt die opgesloten hebben gezeten en zijn gemarteld. Bont is net zo dood als de dieren van wie het gestolen is. Iedere designer die dat nog steeds niet begrijpt, zou moeten stoppen.”