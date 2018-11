Sacha Bulthuis krijgt portret in Haagse Schouwburg

Het bestuur van de Vrienden van Toneelgroep De Appel heeft een bericht hierover op Theaterkrant.nl bevestigd. Bulthuis (1948-2009) was vier decennia verbonden aan Toneelgroep De Appel, die in 2016 werd opgeheven. Zij won tweemaal de Theo d’Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor actrices: in 1974 voor Een vleug honing bij toneelgroep Globe en in 1993 voor Groot en klein bij De Appel.

Het portret wordt bekostigd van het laatste geld van de Vrienden van Toneelgroep De Appel. Het werk wordt gemaakt door de Haagse kunstenaar Albert Groenheyde. Bij de onthulling zal Aus Greidanus sr., haar ex-man met wie zij samen bij De Appel werkte, aanwezig zijn. Ook haar kinderen, acteurs Aus jr. en Pauline Greidanus, wonen de ceremonie bij.