Queen vertelt niks over feest voor Charles

Dankzij een mededeling van het Deense hof is bekend dat er een soort receptie is en daarna een galadiner. Of de Prins van Wales ook een verlanglijstje heeft en hoeveel inspraak hij heeft gehad bij het samenstellen van de gastenlijst, is niet duidelijk. De Queen heeft er in elk geval niets over laten uitlekken, maar dankzij de agenda’s van de verschillende Europese koningshuizen is een aantal buitenlandse gasten bekend.

Het Noorse koningspaar Harald en Sonja is al een paar dagen in Londen en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit voegen zich daar bij. Uit Denemarken komt het kroonprinselijk paar Frederik en Mary, terwijl uit België koning Filip en koningin Mathilde het feest bijwonen en uit Luxemburg groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa.

Prinses Beatrix vertegenwoordigt de Oranjes en van de Griekse koninklijke familie wordt een flinke afvaardiging verwacht. De Zweden zijn opvallend afwezig. De koninklijke familie heeft de Italiaanse president op staatsbezoek en kan dus moeilijk weg.

Of het paleis na afloop een inkijkje geeft in de festiviteiten is nog onduidelijk.