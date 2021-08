Kanye West doet dutje tijdens eigen feestje

In het Mercedes-Benz Stadion in Atlanta hield de ex van Kim Kardashian een groot luisterevenement om zijn nieuwe muziek met zijn fans te delen. Volgens aanwezigen maakte Kanye tijdens de sessie geregeld gebruik van een geïmproviseerd bed en gebruikte hij ook af en toe zijn telefoon om iemand te bellen.

Een van de hoogtepunten van het evenement was wanneer de rapper zichzelf omhoog liet hijsen en boven het podium bleef zweven. Op sociale media werden de beelden van een ’vliegende’ Kanye veelvuldig gedeeld.

Sleutelen

Donda, vernoemd naar de moeder van de rapper, zou eigenlijk uitkomen op 23 juli. De avond daarvoor hield Kanye ook al een groot luisterevenement om zijn nieuwe muziek met zijn fans te delen. De eerste keer stond hij in zijn eentje in het midden van het stadion rustig mee te bewegen en zei hij af en toe iets door een microfoon.

De dag na het feest dook hij echter een provisorisch opgezette studio in het stadion in, omdat hij toch nog verder wilde sleutelen aan het album. Tot op heden is het echte album nog steeds niet gepresenteerd. De verwachting is dat dat vrijdag gaat gebeuren. Voor Kanye is uitstel geen ongebruikelijke zet, want hij besloot al vaker op het allerlaatste moment toch nog een keer de studio in te gaan. Zo werd ook de release van zijn vorige album Jesus Is King (2019) ook een paar keer uitgesteld.