Man met Trump-bord heeft Disneyland-verbod

Volgens het park heeft de man ondanks een waarschuwing de regels van het park overtreden. Het is niet toegestaan om met pamflettistische borden of spandoeken in Disneyparken rond te lopen. De man liet zich eerst in de attractie Splash Mountain fotograferen met een ’Trump 2020’-bord. Daarna stapte hij met een ’Keep America Great’- bord in Expedition Everest.

De Amerikaan werd in september al gewaarschuwd toen hij met een pro-Trump-spandoek door het parkdeel Magic Kingdom liep. Hij stelde in een interview met een lokale zender dat hij de regels wel wilde respecteren, maar toch nog één keer wilde proberen of de boycot ook te maken had met de politieke boodschap die hij uitdroeg.

Een woordvoerder van Disney beklemtoont dat dat niet het geval is. „Iedereen die na een waarschuwing nog de regels niet volgt, krijgt een ban”, stelt het bedrijf.