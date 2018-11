Dit was het nieuws in 2019 terug bij AVROTROS

In Dit was het nieuws nemen twee teamcaptains, twee gasten en presentator Harm Edens op humoristische wijze het nieuws van de week door. De teamcaptains waren dit seizoen cabaretiers Peter Pannekoek en Jan Jaap van der Wal. Volgens de zegsvrouw van AvroTros keren alle drie de mannen terug in de nieuwe reeks.

De kijkcijfers waren het afgelopen seizoen iets hoger dan de voorgaande reeks. Gemiddeld keken er ruim 1,34 miljoen mensen naar het programma.