Metallica en Foo Fighters eren Chris Cornell

Ook Audioslave, Ryan Adams en Temple of the Dog treden op tijdens het eerbetoon in Los Angeles. Jimmy Kimmel presenteert de show genaamd I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell. Dat meldt Stereogum.

Cornell overleed in 2017 op 52-jarige leeftijd. De officiële doodsoorzaak is zelfmoord, maar volgens zijn ouders heeft hij het niet opzettelijk gedaan. Zij vermoeden dat hij onder invloed van medicijnen een einde aan zijn leven heeft gemaakt.