Nicole Kidman schrapt première vanwege natuurbranden

In Destroyer speelt Kidman een detective in Los Angeles die geconfronteerd wordt met leden van een bende waar zij in het verleden infiltreerde. Het is de derde grote première in Los Angeles die wordt afgelast vanwege de natuurbranden.

Eerder besloot ook streamingdienst Netflix een grote première van de serie The Ballad of Buster Scruggs te cancelen. En ook het feest rond de eerste vertoning van de film Bird Box met Sandra Bullock ging maandag niet door.

Destroyer zou in première gaan op het festival van het American Film Institute. Op dit moment bestrijden bijna 10.000 brandweerlieden de grootste en meest dodelijke natuurbrand in de recente geschiedenis van Californië. Diverse dorpen werden volledig verwoest. Er worden nog zeker tweehonderd mensen vermist.