BBC zet in met vijf keer Steve McQueen

Het zaadje van de filmserie Small axe is elf jaar geleden geplant na zijn eerste film Hunger (over IRA-lid Bobby Sands), vertelt de deels in Amsterdam wonende regisseur wiens naam weleens verward wordt met die van de Amerikaanse filmacteur Steve McQueen die in 1980 overleed. „Ik moest eerst mezelf begrijpen voor ik deze serie kon maken, daarom duurde het zo lang. Het was oorspronkelijk bedoeld als een TV-serie, maar toen ik ermee bezig ging realiseerde ik me dat het individuele films moesten worden omdat het materiaal zo interessant is.”

De eerste drie films gingen in première op het New York Film Festival en bevatten het rechtbankdrama (Mangrove), het semi-autobiografische Education en het wat meer lichtvoetige liefdesverhaal Lovers rock. De serie Small axe (première op 18 november om 22:00 op BBC First met Mangrove, ook te zien op Amazone Prime Video als geheel) is gebaseerd op echte én fictieve gebeurtenissen in Londen in de jaren tussen 1969 en 1984. Het beschrijft de levens van een paar markante voorvechters van de Afrikaans-Caribische gemeenschap.

Zelf heeft de Brit ook zijn roots in het Caribisch gebied als zoon van immigranten uit Grenada en Trinidad, al wil hij daar in het Zoom-gesprek dat wij met hem hebben niet op ingaan „Kijk de films maar, mijn ervaringen in Engeland zitten er er allemaal in.” McQueen staat erom bekend dat hij zijn privéleven graag voor zichzelf houdt. Hij bezoekt bij voorkeur geen feestjes en openingen en leidt een redelijk anoniem bestaan in onze hoofdstad met zijn Nederlandse vrouw schrijfster Bianca Stigter en hun twee kinderen. Wie uit is op sappige details uit zijn jeugd vangt bot. Alleen de film Lovers rock werd losjes gebaseerd op het leven van zijn familie. „Het gaat over mensen die onder elkaar helemaal zichzelf kunnen zijn, maar buiten de deur staat de politie en ondervinden ze racisme in hun werk en op straat.”

Bob Marley

Liever praat hij over zijn films. „Het idee van de titel Small axe komt van een Afrikaans gezegde, dat populair werd door een liedje van Bob Marley. Daarin komt de zin If you are the big tree, we are the small axe voor: als jij de grote boom bent, zijn wij de bijltjes die je vellen. De verhalen over mijn gemeenschap gaan over de zaken die we met elkaar kunnen bereiken. Deze voorvechters hebben bergen verzet door samen te werken, ze organiseerden hun eigen scholen en clubs. In je eentje ben je niks, maar samen staan we sterk. Die lessen uit het verleden zijn wat mij betreft springlevend voor de toekomst.’”