Dave Grohl brengt brandweermannen eten

De zanger van The Foo Fighters bezocht een aantal kazernes, die hij voorzag van een maaltijd bereid door zijn bedrijfje Backbeat Barbeque. Op het Instagram-account van Kazerne 68 in Calabasas werd een foto gepost met een dankbaar bericht: „Het was te gek om Dave Grohl op bezoek te krijgen vandaag! Hij trakteerde ons ook op heerlijk eten, dank je wel Dave!”

„Hoe cool is dit?” schreef de vrouw van een moedige brandweerman. „Dave en zijn familie brachten een lekkere verse maaltijd naar de kazerne waar mijn man werkt.”

Dave zelf postte ook op sociale media, vanuit zijn Backbeat Barbeque account. „Grote dank aan de brandweer van Los Angeles, waarvan ik gisteravond vele medewerkers heb ontmoet. Het was een eer om voor jullie te mogen koken.”