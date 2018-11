Lewinsky vond Clinton ’oude grijze man’

„Ik herinner me dat ik destijds ontmoetingen had met andere stagiaires die allemaal zeiden hoe knap hij was. Ik dacht alleen maar: ’Serieus?! Hoe kun je die man aantrekkelijk vinden?’ Totdat ik hem voor het eerst echt in levende lijve zag en meemaakte. Ik was diep onder de indruk van hoe hij mensen voor zich kon winnen. Nu moet ik lachen om de gedachtegang die ik als twintiger had, maar dat was voor mij het moment waarop ik verliefd werd”, aldus Monica.

In een essay voor het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair legt Lewinsky uit waarom ze heeft ingestemd mee te werken aan de zesdelige documentaire. „Het filmen van de serie dwong me mijn gedrag van toen te erkennen en tot op de dag van vandaag heb ik daar spijt van en voel ik schaamte. Ik heb mezelf meerdere malen afgevraagd of het de juiste beslissing was om hieraan mee te werken, maar ondanks dat het me af en toe kopzorgen bezorgde was het ook een enorme uitdaging.”