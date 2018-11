Voetballende Oranjevrouwen het best bekeken

Daarmee was de wedstrijd het bestbekeken programma van de dag. Een 1-1 gelijkspel tegen en in Zwitserland was voor de Nederlandse voetbalsters genoeg, na de eerdere 3-0 zege in eigen land. De nabeschouwing van de wedstrijd bleek goed voor 1,5 miljoen kijkers.

In het overzicht wordt de derde plek ingenomen door het NOS Journaal van 20.00 uur met 1,5 miljoen kijkers, gevolgd door de Rijdende Rechter met 1,3 miljoen en Opgelicht met 1,2 miljoen kijkers.

Ter vergelijking: de Champions League-duels Tottenham-PSV en Benfica-Ajax trokken vorige week respectievelijk 1,8 miljoen en 2 miljoen kijkers.