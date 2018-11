’Armin van Buuren special guest bij Marco Borsato’

Dinsdag maakte Marco Borsato bekend dat hij na vijftien jaar weer in De Kuip gaat optreden. Met de show evenaart de zanger het record van tien concerten in De Kuip van The Rolling Stones. Voor de Nederlandse artiest staat de teller nu op negen.

Marco, die dinsdag op verschillende plaatsen in Rotterdam al een voorproefje gaf van zijn show, liet weten dat hij André Hazes, Lil’ Kleine en DI-RECT meeneemt naar De Kuip. Hij verklapte daarmee ’al een beetje’ dat het een show wordt ’vol nieuwe samenwerkingen’. Marco: „Ik wil vooral ook vooruitkijken.”

Het management van Marco Borsato ontkent de gesuggereerde samenwerking met Armin van Buuren.