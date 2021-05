Chantal Janzen nu pas bijgekomen van het Songfestival: ’Hakt er wel in’

Chantal, die het Songfestival samen met Edsilia Rombley, Nikkie de Jager en Jan Smit presenteerde, vond het een heftige week door alle spanning en sliep slecht door de adrenaline. „We sliepen sowieso kort door de schema’s die heel heftig waren. En als je een week lang vijf uurtjes slaapt – de laatste keer dat ik dat had was toen Bobby (haar zoontje van 3 jaar, red.) veel jonger was – dat hakt er wel in”, vertelde ze zaterdag aan RTL Boulevard.

De presentatoren hebben de twee halve finales en de finale vaak moeten oefenen; in totaal hebben ze twaalf shows gedaan. „Het was een hele heftige week en ik had het uiteraard nooit willen missen, maar ik ben nu pas een beetje bijgekomen.”