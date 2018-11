Lachende royals op familiefoto jarige prins Charles (70)

De ene foto is duidelijk iets eerder geschoten, toen de leden van het Britse koninklijk huis nog niet officieel poseerden. Zo wordt de kleine Charlotte nog even door Camilla erop gewezen in welke richting ze moet kijken en giert de ernstig aangelegde George nog van het lachen, evenals Meghan daarachter. Ook Harry en William hebben een brede grijns op hun gezicht.

Het volgende moment zijn alle gezichten op de camera gericht, heeft Catherine baby Louis op haar andere arm genomen en zien we van George, die de eer heeft bij de jarige job op schoot te zitten, zijn serieuze gezicht weer opgezet. Ook Meghan heeft weer een koninklijke pose aangenomen.

Het is fotograaf Chris Jackson die de eer had de foto’s in september in de tuin bij Clarence House te mogen maken.