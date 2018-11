Komt er een eind aan U2?

Zij baseren zich op reacties op sociale media van een betrouwbaar fanaccount dat regelmatig live verslag doet van de optredens. Tijdens dit concert merkten ze op hoe Bono de menigte toesprak met de woorden: „We zijn al een hele tijd aan het touren geweest. We zijn al veertig jaar bezig en deze laatste vier jaar zijn erg bijzonder voor ons geweest. We gaan nu weg...”

Fans speculeerden daarop dat dit het einde zou kunnen zijn van de Ierse rockers, die al sinds 1976 succesvol zijn. De verslaggever achter het account probeerde de fans te kalmeren. „Elke tour die ik verslagen heb en elk laatste optreden daarvan, gaat het weer zo: de massale paniek dat dit hun laatste optreden is. Ik zet er tien dollar op dat ik op enig moment weer een ander optreden van hen voor jullie versla.” Anderen bevestigen dat er al zo vaak geroepen is dat de band zou stoppen.

Wel erkende hij dat dit de eerste keer was dat ’de massapaniek op zijn minst een beetje plausibel leek’. Maar: „Ze zullen het 40-jarig jubileum van hun album Boy (uit 1980, red.) nog willen vieren of het dertigjarig jubileum van Achtung Baby (uit 1991, red.), of een nieuwe album. U2 zal niet stilzitten en niet uit elkaar gaan, ze hebben nog genoeg jaren voor hun liggen om meer concerten te geven.”