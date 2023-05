Disney laat medewerkers toch niet verhuizen naar Florida

Disney sleepte DeSantis onlangs al voor de rechter. Volgens Disney hebben DeSantis en andere politici uit de staat uit wraak allerlei maatregelen opgelegd aan het bedrijf. Dat begon toen Disney zich uitsprak tegen een wet die het docenten verbood om over seksuele geaardheid te praten. Toen DeSantis de wet, die de bijnaam „Don’t say gay”- wet kreeg, ondertekende, deed Disney in eerste instantie niets. Dat leverde het bedrijf kritiek op waarna Disney stelde dat het achter de lhbti-gemeenschap stond.

DeSantis besloot vervolgens om een speciale gemeente die door Disney werd bestuurd, de speciale status te ontnemen. DeSantis, die wordt gezien als een belangrijke kandidaat om namens de Republikeinen een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten te doen, dreigde ook een gevangenis te bouwen bij Disney World en de controle van achtbanen van het Disney-pretpark bij de staat Florida onder te brengen.

De oorspronkelijke beslissing van Disney om werknemers vanuit Californië naar Florida te verhuizen, leidde een paar jaar terug nog tot klachten van veel werknemers die niet zover wilden verhuizen. In een mail die aan de betrokken werknemers is verstuurd richt Disney zich nu ook tot medewerkers die inmiddels al zijn verhuisd. „Voor degenen die al zijn verhuisd, we zullen individueel met u praten over uw situatie, inclusief de mogelijkheid om u terug te verhuizen.”