BTS zegt sorry voor petje met ’nazisymbool’

Het is niet de eerste keer dat de band in opspraak komt. Begin november werd een optreden op de Japanse televisiezender TV-Asahi geschrapt toen een lid van BTS een T-shirt droeg met de afbeelding van een paddenstoelwolk om de bevrijding van Korea van de Japanse koloniale overheersing (1910-45) te herdenken. De foto’s van het shirt van Jimin zorgden in Japan voor een stortvloed aan negatieve commentaren op sociale media.

Beide incidenten waren volgens het management ’op geen enkele manier opzettelijk’, staat volgens de BBC in een statement. De artiest zou de hoed op advies van een stylist gedragen hebben tijdens een fotoshoot voor een tijdschrift in 2015. De stylist Kim Wook merkte op dat het hoedje niet van de jongens noch van hem was, maar ’gewoon in de studio lag’.

BTS (Boygroup Bangtan Boys) is ook buiten Zuid-Korea zeer populair. De zevenkoppige band bestaat al sinds 2013 en heeft meer dan tien miljoen abonnees op YouTube. De groep trad vorige maand nog op in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam.