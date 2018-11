Miley Cyrus en Liam Hemsworth doneren gul aan brandweermannen

Ⓒ Hollandse Hoogte

Liam Hemsworth heeft via Instagram laten zien dat er zo goed als niets van het huis over is dat hij met zijn verloofde Miley Cyrus en hun huisdieren deelde. Op de foto zijn, naast een hoop as, de letters die het woord LOVE vormen te zien. „Het zijn hartverscheurende dagen geweest. Het enige dat overeind is blijven staan is de liefde.”