Remko Vrijdag vreest dat Panters niet meer zou kunnen

„Dat zou nu totaal niet meer kunnen”, erkent Vrijdag. „Wat wij allemaal deden in die shows.” Hij noemt zelf als voorbeeld het liedje Harde stukjes poep, over een jongen die zijn coming out beleeft. „Dat zou nu meteen als een soort homofobie worden gezien. Ik voel me nu al bijna op het matje geroepen omdat we het erover hebben.” Ook denkt de cabaretier dat mensen tegenwoordig veel aanstoot zouden nemen aan het nummer Lekker rappen weetje.

Vrijdag noemt de manier waarop tegenwoordig met humor wordt omgegaan in Nederland „gekmakend.” „Het zou heel goed zijn om daar een keer op ludieke wijze aandacht aan te besteden. Misschien moeten de Panters daar maar eens een programma over gaan maken, al zijn er dan weer andere haken en ogen waardoor dat op dit moment niet kan.”

Verder prees Vrijdag in het gesprek Hans Teeuwen als het grote voorbeeld dat de weg vrijmaakte voor het soort humor waarmee de Panters groot werden. „De eerste show van Hans en zijn toenmalige partner Ronald Smeenk was zo’n eye-opener voor ons”, vertelt de cabaretier. „Het was rock ’n roll en funky en sexy en ranzig en zo slim. Het was alles en iets dat we nog nooit eerder hadden gezien. En dat wilden wij ook.”

De Vliegende Panters bestond uit Vrijdag, Rutger de Bekker en Diederik Ebbinge. Het trio kende elkaar van de Kleinkunstacademie en debuteerde in 1995 met het programma Sex. Daarna volgden nog drie andere shows, waarvan Hype uit 1998 het grootste succes was. Sinds 2006 zijn de drie mannen elk hun eigen weg gegaan. Vrijdag treedt tegenwoordig op als duo met Martine Sandifort.