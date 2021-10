Premium Buitenland

Zweden in rouw: werd immens populaire rapper vermoord omdat hij moest getuigen?

Zweden is in rouw: een van de populairste rappers van het land is op straat doodgeschoten. Volgende week had de 19-jarige Einar moeten getuigen op het proces tegen een beruchte misdaadbende, die hem al eens ontvoerd en zwaar mishandeld had na twee van zijn collega’s te hebben ingeschakeld als lokaas...