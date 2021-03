Beste vriendin verdedigt Meghan na pestgeruchten

Volgens Lindsay is Meghan dan ook aardig ’tot op het bot’. „Ik weet dat dit waar is na 22 jaar zeer hechte vriendschap. Ik heb uit eerste hand gezien hoe ze omgaat met haar vrienden, hun families en haar collega’s”, begint ze haar verhaal.

„Als ze met haar in de auto zit, zal ze haar rechterarm bij de geringste hobbel voor je uitslaan in een gebaar van liefde om je veiligheid te garanderen. Als je een specifiek doel hebt dan helpt ze je dat te behalen en jouw passies worden haar passies.” Ze is er dan ook van overtuigd dat iedereen die Meghan ontmoet zal ervaren hoe ’onbaatzuchtige en grootmoedige’ ze is.

„Ze is grappig. Zo grappig dat ze je hardop laat lachten. En slim. Ze is zoveel meer dan alleen een goed verhaal op de cover van een blad”, vervolgt ze. Volgens Lindsay is Meghan door de jaren heen dan ook altijd hetzelfde gebleven. „En ze is zonder twijfel nog steeds dezelfde vrouw.”

Eerder nam ook een voormalig uitvoerend producent van de serie Suits het al op voor Meghan. Hij kan zich simpelweg niet voorstellen dat ze het paleispersoneel het leven zuur zou hebben gemaakt. „Ik heb drie jaar met haar gewerkt voordat ze hertogin werd. Ik zag een warm, vriendelijk en zorgzaam persoon”, twittert Jon Cowan in een reactie op het nieuws dat Buckingham Palace aantijgingen van pestgedrag door Meghan gaat onderzoeken. „Ik weet natuurlijk niets van haar huidige leven maar ze krijgt van mij het voordeel van de twijfel.”

Woensdag maakte Buckingham Palace bekend dat het hof onderzoek gaat doen naar beschuldigingen van pestgedrag. Meghan zou tijdens haar verblijf in het paleis twee persoonlijke assistenten de deur uitgewerkt hebben en het leven van een derde medewerker zuur hebben gemaakt. Ook zou Meghan meerdere keren medewerkers aan het huilen gemaakt hebben.