Twan Huys nodigt mannen VI uit

Als hij tekeer gaat over de smakeloosheid van VI, heeft hij het niet over hun onderwerpen of hun gasten, maar over de hapjes die bij hen op tafel staan. „Ik zit naar die Twan Huys te kijken en dan zie ik daar allemaal hele lekkere dingetjes op tafel staan. Dit en dat en je kunt erin dopen enzo. Moet je g*dverd*mme kijken wat ze hier op tafel hebben?!”

Onder luidkeels gelach in de studio pakt Van der Gijp de twee kommetjes van de tafel en keert die om. „Dat zou je toch voor je verdriet nog niet in je mik steken? Wie doet dat? Wie doet dat?”, schreeuwt hij uit, terwijl hij met een klap de simpele zoutjes kapot slaat.

En dan is het Twan Huys die medelijden heeft en op Twitter reageert op het fragment. „Dat klopt René, het leven is goed bij RTL Late Night. Dit is het assortiment dat we vanavond op tafel hebben.” Hij gebaart naar de M&M’s, Milky Ways en Marsjes, groene kikkertjes, stokjes, kaasjes, en de chips met een rood en een wit dipsausje. „Dus bij deze: als je honger hebt en zin en ook vooral zin in een goed gesprek, ben jij – en jullie allemaal – van harte uitgenodigd bij RTL Late Night.”

Als het om energie gaat, wint de loeiende Van der Gijp echter ruimschoots van de monotone tegenreactie van Huys, een tegenstelling die in het filmpje misschien nog wel meer opvalt dan het verschil in hapjes.