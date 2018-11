The Bachelor Arie Luyendyk Jr. wordt vader

Helemaal gepland was de zwangerschap niet. „We waren het niet aan het proberen, maar we zijn door het dolle heen. Dit wordt een heel nieuw hoofdstuk in ons leven”, aldus Arie.

Lauren had een voorgevoel dat ze in verwachting was en deed in totaal zeven testen, die allemaal positief waren. „Arie kwam met een test aanlopen. Hij had tranen in zijn ogen en zei: ’Je bent zwanger!’

Arie en Lauren gaan in januari op Hawaii trouwen en dat gaat nog steeds door, zo verzekeren de twee. „Het eerste wat we dachten was: ’Oh shit, onze bruiloft.’ Maar dit is hoe het gegaan is en dan heeft het ook zo moeten zijn.”

De relatie van de twee begon nogal stormachtig. Zo koos Arie in The Bachelor eigenlijk voor een andere kandidate, Becca, maar kreeg daar toch spijt van en haalde Lauren over om zich toch met hem te verloven.

