Kylie Jenner verdient het meeste geld per Instagrampost Ⓒ Hollandse Hoogte

Sociale media is anno 2019 niet meer weg te denken uit het leven van menig mens. En al menen even zovelen dat het een nutteloos en tijdverdrijvend platform is dat een verkeerd zelfbeeld geeft aan jongeren, toch kan je er stinkend rijk mee worden. Deze tien Instagrammers verdienden dit jaar het meest aan hun posts.