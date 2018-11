Politie beschuldigt Ireland Baldwin van plundering tijdens branden

Het 23-jarige model schreef op social media hoe ze een hele dag bezig was om terug te reizen naar Malibu om wat van haar spullen te verzamelen, voordat de wind de branden opnieuw zou aanwakkeren. „Een politieagent bij een weg achter uit de canyons hield ons tegen en weigerde ons door te laten, omdat ik mijn adres in Malibu niet op mijn identiteitspapieren heb staan.”

„Hij was niet alleen een l*l, hij had ook nul compassie. Hij beschuldigde ons er letterlijk van dat wij plunderaars waren en dreigde ons te arresteren als we hem problemen bleven geven.” Ze heeft heus wel begrip voor zijn werk. „Maar in deze tijden, als mensen hun geliefden verliezen en hun huizen, is het minste dat je kunt doen wat meeleven tonen en aardig zijn, ook als je verder niet kunt helpen.”

Ireland liet ook nog weten dat het huis van haar moeder Kim Basinger en haar partner is afgebrand. „Gelukkig zijn ze beiden veilig.”

