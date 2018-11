Jessie J onthult: ik ben onvruchtbaar

„Ik heb vier jaar geleden gehoord dat ik geen kinderen kan krijgen”, zo vertelde Jessie J aan haar fans in de Royal Albert Hall. „Ik vertel dit niet om zielig gevonden te worden, ik ben een van de miljoenen vrouwen en mannen die dit ook moeten doormaken.”

Ze schreef er het nummer Four Letter Word over, dat te horen is op haar nieuwe album R.O.S.E. „Ik wilde dit lied schrijven voor als ik me verdrietig voel maar ook om mezelf weer blij te maken en om andere mensen iets te geven waar ze naar kunnen luisteren als ze het moeilijk hebben.”

Jessie J was altijd erg open over haar kinderwens. Zo liet ze in 2013 weten snel een gezin te willen stichten.