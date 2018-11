Gaby Blaaser wil op cover kersteditie Playboy

„Ik ben wel eens gevraagd en ik heb altijd nee gezegd”, aldus de oud-soapie op de bank bij het YouTube-programma Club Hub. Maar Gaby is van gedachten veranderd. „Nu ineens denk ik: ’oh, het lijkt me best wel tof’.”

Maar voordat ze haar kleren uittrekt, zijn er twee voorwaarden. „Ik zou wel een kerstnummer willen doen en dan de cover. Anders doe ik het niet.” Blaaser wil namelijk dat mensen gelijk iets hebben van „bam” zodra ze de winkel binnenlopen en de Playboy zien liggen.

Daarnaast moet het „natuurlijk wel wat opleveren.” „Ik denk dat ze helemaal niet heel veel geld meer betalen. Ik weet ook helemaal niet wat een Patricia Paay heeft gekregen. Ik heb geen idee”, zegt ze daarover.