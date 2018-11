Nog niet serieus tussen Jennifer Garner en John Miller

„Ze noemt hem niet haar vriend”, onthult een insider. „Maar ze is dol op de aandacht die ze krijgt van John. Ze hebben plezier samen.” Jennifer wil het graag rustig aan doen. Daarom heeft de ex van Ben Affleck haar nieuwe liefde nog niet voorgesteld aan haar drie kinderen. „Ze ziet hem alleen wanneer ze het niet drukt heeft met de kinderen”, gaat de ingewijde verder. „Hij begrijpt dat haar kinderen op de eerste plaats komen.”

Eerder deze maand werd de scheiding tussen Jennifer en Ben officieel. „Het gaat goed met Jen. Ze is opgelucht dat de scheiding afgerond is en dat het goed gaat met Ben. En wat betreft het daten, daar geniet Jen momenteel erg van. Lange tijd zag ze zichzelf niet daten. Haar vrienden zijn dan ook blij dat ze aan het daten geslagen is. Ze probeert het allemaal wel privé te houden.”

