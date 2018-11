Spuiten en Slikken van de buis

Spuiten en Slikken wordt een „educatief en interactief onlineplatform gericht op het geven van voorlichting met betrekking tot seks en drugs.” Behalve artikelen op de website verschijnen er wekelijks nieuwe afleveringen op YouTube en NPO3.nl van drie webseries: Emma’s Peepshow, gepresenteerd door Emma Wortelboer, De Seksmobiel door Jurre Geluk en Drugslab van Nellie Benner, Bastiaan Rosman en Dzifa Kusenuh.

Reden om het programma niet meer uit te zenden op televisie heeft volgens Jurre Geluk te maken met het feit dat jongeren tegenwoordig „vooral online” zijn. „Dus daar willen wij ook zitten”, zegt Geluk, die sinds mei vorig jaar het programma met Emma Wortelboer presenteerde. „We willen met Spuiten en Slikken niet alleen voorlichting geven over seks en drugs maar ook echt in contact staan met onze kijkers. Bij ons krijgen ze de vrijheid om hun verhaal te delen of om vragen te stellen die veel andere mensen niet durven te stellen. Wij staan echt open voor alles. Daar ben ik supertrots op.”

Spuiten en Slikken werd in 2005 voor het eerst uitgezonden. Het werd toen gepresenteerd door Sophie Hilbrand, Filemon Wesselink en Sander Lantinga.