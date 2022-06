Lil Kleine ziet zoontje Lío niet meer

Vaes deed drie maanden geleden aangifte tegen Lil Kleine wegens mishandeling. Sinds het vermeende incident zien of spreken de twee elkaar niet. „Het is goed geweest voor beide partijen om helemaal weg te gaan uit de niet zo gezonde situatie”, aldus Vaes.

Lil Kleine ziet ook zijn zoon Lío niet. ,,Lío is bij mij. Ik heb de volledige zorg op dit moment voor Lío. Ik hoop dat er in de toekomst wel verandering plaats gaat vinden. En zo niet, doe ik het zelf en doe ik het alleen. En dat gaat nu helemaal goed.” Het is onduidelijk of deze restrictie is opgelegd door de politie of dat de twee exen hier zelf voor gekozen hebben.

Vaes ontvangt geen alimentatie van de rapper. „Dat werd weer een gevecht”, stelt ze. „Ik dacht: hou maar lekker, dan doe ik het wel alleen.”