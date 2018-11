Ronnie Flex verklapt wanneer de baby komt

„Ik ben intens gelukkig natuurlijk. Ik vind vooral de laatste dagen, omdat het nu zo dichtbij komt, super spannend. Ik droom er heel veel over, maar ik zie nog geen gezicht van mijn kindje in mijn dromen”, vertelt een dolgelukkig Ronnie Flex aan RTL Boulevard.

„Dan word ik wakker en dan denk is ’is het al zo ver?’ Maar dan kijk ik op de tijd en zie ik dat het nog anderhalve maand duurt. Ik vind het gewoon super spannend. Ik weet dat ik het heel goed ga doen en dat ik heel toegewijd ga zijn.”

Toegewijd

Ook laat hij weten heel gelukkig te zijn er niet meer alleen voor te staan. „Ik ben zo blij dat ik nu alles wat ik heb bereikt en alles waarvoor ik gewerkt heb, kan delen met iemand. Dat ik het niet meer alleen voor mezelf hoef te doen, maar dat ik het voor een ander kan doen. Ik word heel gelukkig van dat idee en ik denk dat dat me nog meer motivatie gaat geven om nog harder te werken.”

Op 30 oktober bracht Ronnie het blijde nieuws de wereld in. Bij een foto van een echo schrijft hij: „Heb dit even voor mezelf gehouden omdat de situatie best wel complex is.. maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al super veel van je, & ook al was het niet zo gepland je bent zwaar welkom. We wachten op je... chosen one.”

Moeder

Wie de moeder van het kindje is, wil Ronnie Flex niet zeggen. „Ik wil iedereen vragen om de privacy van mijn baby mama te respecteren. Ik doe voor de rest ook geen interviews of statements hierover.” Het heeft er echter alle schijn van dat Dj Wef oftewel Wafae Kefi, de moeder is.