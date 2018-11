Jelle Brandt Corstius laat zaak tegen Gijs van Dam vallen

Een jaar geleden deed Jelle Brandt Corstius aangifte tegen Gijs van Dam omdat hij door hem verkracht zou zijn. De twee zouden in 2002 seks met elkaar hebben gehad toen Jelle stage liep bij Barend & Van Dorp en Gijs daar producer was. Laatstgenoemde ontkent de beschuldigingen en klaagde vervolgens Brandt Corstius aan wegens smaad en laster. Het Openbaar Ministerie seponeerde beide zaken, omdat er geen grond voor vervolging zou zijn.

Jelle Brandt Corstius ziet af van een formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten, ook wel een Artikel 12-procedure genoemd. „Mijn cliënt heeft ervoor gekozen om geen Artikel 12-procedure op te starten”, laat zijn advocaat aan RTL Boulevard weten. „Er was zowel juridisch als zaakinhoudelijk alle reden om het wel te doen, maar mijn cliënt heeft in het kader van #MeToo met zijn publicatie in Trouw zijn doel bereikt en wenst verder een punt te zetten achter deze kwestie.”

Advocaat Peter Plasman vertelt dat hij namens Gijs van Dam wél een Artikel 12-procedure is begonnen. Er loopt bovendien nog een tweede aangifte van smaad tegen Brandt Corstius.

