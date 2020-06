Lady Gaga deelt foto van zichzelf zonder make-up

De zangeres heeft op Instagram een foto van zichzelf gedeeld zonder opsmuk. „Ik denk aan de wereld en stuur liefde”, schrijft ze er onder andere bij.

In 2019 vertelde Gaga in een interview met Allure dat make-up haar zekerder maakt. „Ik kamp mijn hele leven al met onzekerheden, die voortkomen uit de periode dat ik jong was en gepest werd. En dat gevoel keert nog weleens terug. Dan doe ik make-up op, waarna ik me een superheld voel met vleugels. Toen ik Lady Gaga werd, kwam dat door make-up. De kracht van make-up kan je veranderen als je je down voelt.”