Dieuwertje Blok krijgt Gouden Sinterklaasboek

Volgens Dieuwertje is het een verhaal ’dat we kunnen gebruiken’. „We zitten natuurlijk ontzettend vast met het verhaal waar veel van ons mee zijn opgegroeid en dat verandert. Maar daar heb je nieuwe verhalen voor nodig.” Blok is dan ook erg blij met schrijvers als Sjoerd Kuyper die dat kunnen verzinnen.

Blok neemt ook het vorige Gouden Boekje van Kuyper over Sinterklaas uit 2015 als voorbeeld. „Dat is een meesterlijk boek.” In Het kleinste pietje is een vader herkenbaar als Piet voor zijn zoontje. „Hoe leuk is het als je gewoon herkenbaar piet bent. Het geeft nieuwe mogelijkheden om naar het feest te kijken.”

Het verhaal van Sinterklaas ’geeft kinderen het idee dat Sinterklaas voor iedereen is’, aldus Dieuwertje. „Ik vind het ook het grappig dat Sinterklaas het altijd stilletjes heeft willen doen maar dat hij tegen wil en dank beroemd is geworden. Daar herken ik wel wat in”, lacht de presentatrice.