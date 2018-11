AJ McLean greep toch weer naar drank

„Ik schaam me niet om toe te geven dat ik een terugval heb gehad het afgelopen jaar”, vertelt hij aan People. „Het is geen geheim dat verslaving een ziekte is waar je elke dag mee te kampen hebt.”

AJ heeft echter niet alleen moeite met deze ziekte, hij vindt het ook erg moeilijk om zichzelf op één te zetten. Hij vertelt daar flink mee te hebben geworsteld. „Naar mijn idee moet je je gezin op de eerste plek zetten. Maar omdat ik echt een pleaser ben,is dat nog echt lastig voor mij.” Gelukkig krijgt de Backstreet Boy wel veel steun van zijn vrouw Rochelle en zijn dochters Ava (6) en Lyric (1).

De Backstreet Boys starten binnenkort met een wereldtour. Op 23 mei 2019 staan de mannen in Ziggo Dome.