Zoe Kravitz haalt uit naar Lily Allen

„Als je met zoenen bedoelt dat ze me heeft aangevallen, ja, dan heeft ze me gezoend”, reageert Zoë Kravitz in Watch What Happens Live with Andy Cohen. „Ze viel me aan. En zij doet overkomen alsof ik het wilde, maar dat wilde ik dus niet.” Kravitz maakt meteen van de gelegenheid gebruik om Allen nog een trap na te geven. „Ik denk overigens niet dat iemand haar boek zal gaan lezen.”

Lily is een stuk positiever over Zoë dan andersom. „Zoë speelde met haar band Lolawolf in mijn voorprogramma tijdens mijn shows in New York, dus ik leerde haar een beetje kennen. We werden vrienden”, zo staat te lezen in het boek. „Zoë en ik ging samen uit en uiteindelijk hebben we samen gezoend. Ik hoorde dat ze later op die avond ook nog met A$AP Rocky is geweest.