Chance The Rapper werkt aan filmmusical

Het is niet de eerste keer dat Chance the Rapper en Nico Segal samenwerken. Zo hielp de trompettist, beter bekend als Donnie Trumpet, hem ook al met het album Surf uit 2015. Segal gaat de muziek voor de filmmusical verzorgen. Carlito Rodriguez, die eerder ook al meeschreef aan de serie Empire, ontfermt zich over het script.

„Chance en Nico zijn zonder twijfel twee van de meest invloedrijke en innovatieve artiesten van hun generatie”, meldt Jonathan Glickman, eigenaar van MGM, in een verklaring. „We zijn enthousiast, voelen ons bevoorrecht en kunnen niet wachten om met hen samen te werken aan zo'n uniek project.”

Het is nog niet bekend wanneer Hope uitkomt.