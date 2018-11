Young Sheldon-acteurs in The Big Bang Theory

Vermoedelijk is er in die aflevering een flashback te zien. Iain Armitage (de jonge Sheldon), Lance Barber (zijn vader) en Montana Jordan (zijn broer) gaan namelijk dezelfde rol spelen als in Young Sheldon. Dat meldt Deadline.

Momenteel wordt het laatste seizoen van The Big Bang Theory uitgezonden. In totaal zijn er 279 afleveringen gemaakt. Het is hiermee langstlopende sitcom uit de Amerikaanse televisiegeschiedenis. De laatste aflevering wordt in mei 2019 uitgezonden.