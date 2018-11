Meek Mill brengt eerste album uit sinds celstraf

Zijn nieuwe werk verschijnt 30 november en gaat over ’zijn eigen ervaringen en sociale gerechtigheid’. Meek Mill was 19 jaar toen hij in 2007 werd veroordeeld wegens drugs- en wapenbezit. Hoewel hij twee jaar later alweer vrij kwam, ervaart hij nog steeds de gevolgen.

Hoewel Robert Rihmeek Williams, zoals de rapper in het echt heet, zijn straf heeft uitgezeten (ondanks dat hij ontkent sommige misdaden te hebben begaan), heeft hij nog steeds last van deze aanklacht. Ook toen hij aan zijn nieuwe album werkte, voelde hij nog altijd de stress van een voorwaardelijke veroordeling. „Het is een donkere schaduw die altijd boven je hoofd hangt’, vertelt Meek aan Vogue.

In 2015 kreeg Meek Mill huisarrest omdat hij de voorwaarden van zijn proeftijd had geschonden. Vorig jaar werd hij twee keer gearresteerd in verband met een vechtpartij en roekeloos rijgedrag. Dat was voor de rechter reden om hem weer naar de gevangenis te sturen. De rapper bestempelde die uitspraak als een wraakactie van de rechter tegen hem.