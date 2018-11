Dit is de speech van koningin Elizabeth voor prins Charles

„Dat betekent dat je lang genoeg hebt geleefd om je kind op te zien groeien. Het is net zoals het planten van een boom, en dat je die kunt zien groeien.” Ze vertelt vervolgens dat haar moeder ooit heeft gezegd dat je met 70 precies het aantal kaarsjes op de taart heb bereikt die je niet meer in één adem kunt uitblazen.

Elizabeth heeft vervolgens niets dan mooie woorden over haar zoon. „Philip en ik hebben Charles zien uitblinken op het gebied van communicatie en kunst. Hij is een voorbeeld op het gebied van liefdadigheid, een toegewijde en gerespecteerde kroonprins die niet te vergelijken is met wie dan ook, en een geweldige vader.”

„En het meest belangrijk is dat hij, ondersteund door zijn vrouw Camilla, zijn eigen weg bewandeld, hij is gepassioneerd en creatief.”

De Britse prins Charles viert woensdag zijn 70e verjaardag met tal van buitenlandse koninklijke gasten. Namens de Oranjes is prinses Beatrix bij het feest op Buckingham Palace. Behalve prinses Beatrix komen onder anderen de Belgische koning Filip en koningin Mathilde, de Noorse koning Harald en koningin Sonja op verjaarsvisite.