David Beckham verrast 102-jarige fan Mona met videoboodschap

De vrouw was stomverbaasd toen de verzorgers in het verzorgingstehuis waar ze woont de video van Beckham afspeelden. De verzorgers droegen zelf ook een masker met daarop het gezicht van de Britse voetballer.

In de video bedankt Beckham de vrouw. „Ik wil u ook persoonlijk bedanken, want ik weet dat u mijn carrière hebt gevolgd en ik weet dat u een grote voetbalfan bent”, aldus Beckham. „Ik wens u veel liefde toe, omdat ik weet dat u een ongelooflijk mooi persoon bent.”

Mona Haast heeft in haar kamer in het verzorgingstehuis in Peterborough zelfs een kartonnen bord van Beckham staan.