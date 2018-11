Kris Jenner helpt blutte zoon met sokbedrijf

De 31-jarige diende de papieren in ter ondersteuning van zijn verzoek om herziening van de alimentatieregeling die hij eerder trof met Blac Chyna, de moeder van zijn tweejarige dochter Dream. Hij wil aantonen dat hij inmiddels een stuk minder verdient dan zijn ex, en dus alimentatie zou moeten krijgen in plaats van betalen.

Volgens Rob is zijn sokkenzaak bijna ten onder gegaan aan de sociale mediabeperkingen die hem werden opgelegd na een aanklacht van Chyna. Zij nam een advocaat in de arm nadat hij naaktfoto’s van haar had gedeeld op Twitter. Net als zijn beroemde zussen Kim, Khloé en Kylie, gebruikte Rob sociale media om zijn waar aan te prijzen.

In de documenten, die The Blast in handen heeft, laat zowel Rob als Kris weten dat de ’momager’ haar zoon uit de brand heeft geholpen door het bedrijf een flinke financiële injectie te geven en een nieuw distributiecentrum in te richten. Daarvoor kreeg zij vijftig procent van het bedrijf.

Robs inkomen zou, sinds de alimentatie werd vastgesteld, van 100.000 dollar per maand zijn gedaald naar 10.000. Chyna verdient volgens zijn advocaten echter zo’n 60.000 dollar per maand. Aangezien de twee de voogdij over Dream delen, zou zij hem volgens berekeningen van zijn juridische team nu 3.000 dollar per maand moeten gaan betalen.