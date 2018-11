CMA’s staan stil bij schietpartij Californië

Garth Brooks opende de uitreiking van de CMA Awards, en droeg de show ’namens de hele countrymuziekgemeenschap’ op aan de twaalf mensen die het leven lieten tijdens het drama. „Nog maar een week geleden verloren we twaalf personen veel te vroeg. Laten we vanavond hun leven vieren. Laat de muziek ons samenbrengen en hen liefdevol herinneren.” De countryzanger nam daarna zijn hoed af, waarop de namen van de twaalf overleden slachtoffers in beeld verschenen.

Een oud-marinier drong op 7 november countrybar Borderline in de plaats Thousand Oaks binnen en begon om zich heen te schieten. Tientallen mensen raakten gewond, twaalf slachtoffers overleden.