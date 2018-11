Galapremière Narcos afgeblazen om bosbranden

„Gezien de tragische en uit de hand lopende bosbranden in Los Angeles, blazen we de rode loper voor de première van Narcos: Mexico vanavond af”, liet het bedrijf weten. „We bedanken iedereen voor het begrip en vragen jullie steun voor een van de vele organisaties die gedupeerden helpen.” Aan de verklaring voegde de streamingservice linkjes naar instanties als het Rode Kruis toe.

Het was de derde keer deze week dat Netflix een galapremière afzegde vanwege de Woolsey Fire die in de omgeving van Los Angeles woedt. Eerder gingen de feestelijke opening van films Bird Box en de Coenbroers’ nieuwste The Ballad Of Buster Scruggs niet door. De geplande screenings van de films en de serie gingen wel gewoon door.